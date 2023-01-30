Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл. Ему было 84 года

В твиттер-аккаунте Ассоциации бывших игроков НХЛ сообщили, что в возрасте 84 лет скончался легендарный канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы Бобби Халл.
«Национальная хоккейная лига скорбит о кончине одного из своих самых знаковых и самобытных игроков. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его сыну, члену Зала хоккейной славы Бретту, всей семье Халл и бесчисленным болельщикам хоккейного мира, которым посчастливилось увидеть его игру», — заявили в НХЛ.
Бобби Халл родился 3 января 1939 года в канадском штате Онтарио. Уже в четыре года он мечтал стать хоккеистом. В 11 лет его впервые заметил скаут, а в 18 лет Халл уже выступал в НХЛ в составе команды «Чикаго Блэк Хокс».
Вместе с Халлом клуб выиграл Кубок Стэнли, а сам хоккеист стал первым игроком в истории НХЛ, забросившим более 50 шайб за один сезон. Халл вместе со Стэном Микитой начал первым в начале 60-х годоа загибать крюки клюшек.
Благодаря этому секрету, а также редкому таланту Халлу удалось стать одним из самых быстрых и обладающих наиболее мощным щелчком игроков. Скорость шайб после удара Халла могла достигать, по некоторым данным, 193 км/ч. НХЛ признала Бобби Халла одним из ста своих лучших хоккеистов всех времен. В 1983 году его включили в Зал хоккейной славы, а в 2009 году там оказался и его сын Бретт.