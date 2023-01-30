Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл. Ему было 84 года

Благодаря этому секрету, а также редкому таланту Халлу удалось стать одним из самых быстрых и обладающих наиболее мощным щелчком игроков. Скорость шайб после удара Халла могла достигать, по некоторым данным, 193 км/ч. НХЛ признала Бобби Халла одним из ста своих лучших хоккеистов всех времен. В 1983 году его включили в Зал хоккейной славы, а в 2009 году там оказался и его сын Бретт.