Сериал «One Piece: Большой куш» от Netflix выйдет в 2023 году

Авторы шоу «One Piece: Большой куш» также опубликовали первый кадр из сериала и постер. На них изображен главный герой Манки Д.Луффи и его команда «Пираты соломенной шляпы».
Сериал будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в нем исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Таз Скайлар. Производством шоу занимается студия Tomorrow, которая также работала над адаптацией аниме «Ковбой Бибоп».
«One Piece» — манга Эйитиро Оды, выходящая с 19 июля 1997 года по настоящее время в журнале Weekly Shonen Jump.
Ее сюжет посвящен приключениям команды «Пираты соломенной шляпы». Ее капитан Манки Д.Луффи в детстве съел дьявольский плод резина-резина, который дал ему способность растягиваться и сжиматься. Вместе со своей командой Луффи ищет сокровище, известное как Уан-Пис, чтобы стать королем пиратов.