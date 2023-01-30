Сериал «One Piece: Большой куш» от Netflix выйдет в 2023 году

Ее сюжет посвящен приключениям команды «Пираты соломенной шляпы». Ее капитан Манки Д.Луффи в детстве съел дьявольский плод резина-резина, который дал ему способность растягиваться и сжиматься. Вместе со своей командой Луффи ищет сокровище, известное как Уан-Пис, чтобы стать королем пиратов.