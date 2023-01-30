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Сериал «One Piece: Большой куш» от Netflix выйдет в 2023 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:29

В официальном твиттер-аккаунте Netflix появилось объявление о релизе телеадаптации манги «One Piece». Премьера сериала состоится в 2023 году.

Авторы шоу «One Piece: Большой куш» также опубликовали первый кадр из сериала и постер. На них изображен главный герой Манки Д.Луффи и его команда «Пираты соломенной шляпы».

Сериал будет состоять из 10 эпизодов. Главные роли в нем исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон и Таз Скайлар. Производством шоу занимается студия Tomorrow, которая также работала над адаптацией аниме «Ковбой Бибоп».

«One Piece» — манга Эйитиро Оды, выходящая с 19 июля 1997 года по настоящее время в журнале Weekly Shonen Jump.

Ее сюжет посвящен приключениям команды «Пираты соломенной шляпы». Ее капитан Манки Д.Луффи в детстве съел дьявольский плод резина-резина, который дал ему способность растягиваться и сжиматься. Вместе со своей командой Луффи ищет сокровище, известное как Уан-Пис, чтобы стать королем пиратов.

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