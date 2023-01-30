Pixar выпустит короткометражку про дедушку из мультфильма «Вверх»

10 февраля Pixar выпустит короткометражный мультфильм «Dug Days: Carl’s Date» — спин-офф анимационной картины «Вверх». Об этом говорится на сайте компании Disney, которая владеет студией.
Спин-офф станет частью серии короткометражек о говорящем псе по кличке Даг из «Вверх». Главным героем «Dug Days: Carl’s Date» станет пожилой ворчун Карл Фредриксен.
По сюжету вдовец Фредриксен неохотно соглашается пойти на свидание с подругой, не имея и малейшего представления, как устроены свидания в наши дни. Помочь Карлу и дать ему несколько дельных советов решается пес Даг.
В оригинальном мультфильме Фредриксен потерял любимую жену Элли. Решая выполнить данное ей когда‑то обещание, дедушка привязывает к своему дому тысячи шариков, чтобы улететь в леса Южной Америки.