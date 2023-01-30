Реклама
Новости

Pixar выпустит короткометражку про дедушку из мультфильма «Вверх»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

10 февраля Pixar выпустит короткометражный мультфильм «Dug Days: Carl’s Date» — спин-офф анимационной картины «Вверх». Об этом говорится на сайте компании Disney, которая владеет студией.

Спин-офф станет частью серии короткометражек о говорящем псе по кличке Даг из «Вверх». Главным героем «Dug Days: Carl’s Date» станет пожилой ворчун Карл Фредриксен.

По сюжету вдовец Фредриксен неохотно соглашается пойти на свидание с подругой, не имея и малейшего представления, как устроены свидания в наши дни. Помочь Карлу и дать ему несколько дельных советов решается пес Даг.

В оригинальном мультфильме Фредриксен потерял любимую жену Элли. Решая выполнить данное ей когда‑то обещание, дедушка привязывает к своему дому тысячи шариков, чтобы улететь в леса Южной Америки.

Подробности по теме
Вышел первый трейлер мультфильма «Элементаль» от Pixar
расскажите друзьям
теги
Walt Disney
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»