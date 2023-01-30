Поинтересоваться лично у Уотсона он уже не мог — коллекционер умер в 1956-м. Лишь потом было установлено, что люстра была заказана у Альберто Джакометти в 1946 или 1947 году. Биограф Крэкстона Иэн Коллинз подтвердил, что она висела в редакции, но пробыла там недолго — с 1949-го и до закрытия журнала.