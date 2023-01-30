В 1960-х годах английский живописец Джон Крэкстон приобрел люстру в одном из лондонских антикварных магазинов за 250 фунтов стерлингов. Он полагал, что ее автор — Альберто Джакометти, создатель знаменитого «Шагающего человека», один крупнейших художников XX века. Это действительно оказалось так, пишет The Guardian и публикует фото люстры.
Согласно данным газеты, история покупки такова: Крэкстон изначально был уверен в ее происхождении и полагал, что Джакометти получил заказ на ее изготовление от Питера Уотсона, собирателя произведений искусства и мецената, сооснователя журнала о культуре Horizon. Там печатался, например, Джордж Оруэлл.
Издание выходило с конца 1939 года по начало 1950-го. Люстра украшала редакцию Horizon, передает The Guardian, однако не проливает свет на то, помнил ли ее с тех времен лично Крэкстон: они с Уотсоном были дружны. Кроме того, тот помогал ему (а также, например, Люсьену Фрейду) финансово.
Поинтересоваться лично у Уотсона он уже не мог — коллекционер умер в 1956-м. Лишь потом было установлено, что люстра была заказана у Альберто Джакометти в 1946 или 1947 году. Биограф Крэкстона Иэн Коллинз подтвердил, что она висела в редакции, но пробыла там недолго — с 1949-го и до закрытия журнала.
Он добавил: «Из здания ее убрали и отправили на склад, при этом неизвестно, как она попала в антикварный магазин. Есть вероятность, что Уотсон передал ее и другие художественные работы из офиса Horizon [главному редактору] Сирилу Коннолли. Но деталей мы можем никогда и не узнать».
В 2015 году подлинность люстры поставили под сомнение (кто именно, The Guardian не сообщает). Фонд Крэкстона организовал транспортировку в Фонд Джакометти в Париже, привлек страховщиков и оценщиков. Подлинность подтвердили.
Теперь ее выставят на торги Christie’s. Цена продажи может достигнуть 7 млн фунтов стерлингов — это в 28 тыс. раз выше, чем цена покупки в лондонском антикварном магазине. Консервативная оценка — 1,5–2,5 млн фунтов.
«Позиции работ Альберто и Диего Джакометти на рынке никогда еще не были так сильны. Максимальная цена за бронзовую люстру 1949 года в 2018-м составила 7,6 млн фунтов», — отметили в аукционном доме.