Стартовали съемки сериала «Би-би-си» по фильму «Точка кипения»

В Манчестере начались съемки сериала «Би-би-си» под названием «Точка кипения». Об этом сообщает Variety.
Шоу стало продолжением одноименного фильма о шеф-поваре Энди, который управляет своей командой в самый напряженный день в году. Главной технической особенностью ленты стала съемка одним кадром.
Действие сериала развернется через шесть месяцев после окончания картины. По сюжету су-шеф Карли становится шеф-поваром собственного ресторана. По мере развития бизнеса она начинает ощущать всю степень ответственности, которая приходит с управлением собственным заведением.
Стивен Грэм, Винетт Робинсон, Ханна Уолтерс, Рэй Пантаки, Гари Ламонт, Оня Роуз Дэйли, Таз Скайлар, Дэниел Ларкай, Стивен Макмиллан и Идзука Хойл вновь вернутся к своим ролям.
Фильм «Точка кипения» получил четыре номинации на BAFTA и 11 номинаций на премию BIFA (выиграл четыре).