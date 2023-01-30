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Стартовали съемки сериала «Би-би-си» по фильму «Точка кипения»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:48

В Манчестере начались съемки сериала «Би-би-си» под названием «Точка кипения». Об этом сообщает Variety.

Шоу стало продолжением одноименного фильма о шеф-поваре Энди, который управляет своей командой в самый напряженный день в году. Главной технической особенностью ленты стала съемка одним кадром.

Действие сериала развернется через шесть месяцев после окончания картины. По сюжету су-шеф Карли становится шеф-поваром собственного ресторана. По мере развития бизнеса она начинает ощущать всю степень ответственности, которая приходит с управлением собственным заведением.

Стивен Грэм, Винетт Робинсон, Ханна Уолтерс, Рэй Пантаки, Гари Ламонт, Оня Роуз Дэйли, Таз Скайлар, Дэниел Ларкай, Стивен Макмиллан и Идзука Хойл вновь вернутся к своим ролям.

Фильм «Точка кипения» получил четыре номинации на BAFTA и 11 номинаций на премию BIFA (выиграл четыре).

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Стивен ГрэмВинетт РобинсонХанна УолтерсСтивен Макмиллан
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