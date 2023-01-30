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Олег Газманов получил из бюджета 17 млн рублей на конкурс и онлайн-базу патриотических песен

Семён Гудошников
Сегодня в 16:15

Президентский фонд культурных инициатив выделил Олегу Газманову 17 млн рублей на «проект патриотической песни „Родники“». Информация об этом есть на сайте фонда, внимание на грант обратила «Сирена».

В числе задач проекта — создание онлайн-базы патриотических песен. «У нас нет ни одной медиаплощадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу», — говорил Газманов в интервью «Вести FM».

Основная же цель проекта — проведение «песенного конкурса, который станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию российских регионов». В рамках него планируются конкурсный отбор и гала-концерт в Ставрополье.

У проекта уже появился сайт, общее число визитов которого, согласно SimilarWeb, не превышает 5000. На сайте есть и обещанный каталог «патриотических песен», большая часть из которых написана авторами-любителями.

Возглавляет топ этой недели, к примеру, «Баллада про пацанов, ставших бойцами Российской армии» — о молодых людях из «захолустного городка», которые «искали истину в вине, сливались с шайками шпаны», но потом поступили на службу в ВС РФ и там осознали свою значимость.

Согласно сайту «Родников», победителей конкурса объявят в июне, а в августе–сентябре пройдет гала-концерт. Пока президентский фонд дал деньги лишь на конкурс в этом году, но на сайте он анонсирован и на следующий год.

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