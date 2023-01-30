Олег Газманов получил из бюджета 17 млн рублей на конкурс и онлайн-базу патриотических песен

В числе задач проекта — создание онлайн-базы патриотических песен. «У нас нет ни одной медиаплощадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу», — говорил Газманов в интервью «Вести FM».