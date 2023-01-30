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Умерла актриса Энни Вершинг, озвучившая Тесс в The Last of Us

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

В возрасте 45 лет скончалась американская актриса Энни Вершинг. Об этом сообщает Variety со ссылкой на краундфандинговую платформу GoFundMe.

В течение двух лет Вершинг боролась с раком. GoFundMe запустила кампанию в поддержку семьи актрисы, в ней принял участие создатель игры The Last of Us Нил Дракманн.

«Только что я узнал о смерти моей дорогой подруги Энни Вершинг. Мы потеряли прекрасного артиста и человека. Мое сердце разбито», — написал Дракманн.

Энни Вершинг известна по роли Тесс в The Last of Us — актриса ее озвучила и приняла участие в захвате движения. За свою карьеру она снялась в более чем 40 проектах, включая сериалы «Новичок» и «Сверхъестественное», а также фильм «Брюс Всемогущий». Последним кинопроектом Вершинг стал сериал «Звездный путь: Пикар».

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Энни ВершингНил Дракманн
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