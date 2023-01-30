В Театре имени Гоголя покажут спектакль «Пролетая над гнездом кукушки»

24 февраля в Театре имени Гоголя покажут спектакль Александра Морфова «Пролетая над гнездом кукушки». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.
Режиссер-постановщик сделал свою версию романа Кена Кизи о бунтаре-одиночке Макмерфи. В своем спектакле он не рифмует психбольницу с обществом, а главная медсестра Рэтчед не такой уж и монстр.
«Спектакль Морфова — про затмение личности, про людей, которые привыкли быть такими, какими надо, и перестали быть самими собой. Главный герой, Макмерфи, — свободен и не представляет, как может быть иначе. Он <…> напоминает каждому в этом мире, что это такое — настоящая внутренняя свобода», — сказано в описании постановки.
В «Пролетая над гнездом кукушки» сыграли артисты театра «Ленком Марка Захарова»: Андрей Соколов, Александр Сирин, Сергей Пиотровский, Алексей Скуратов, Дмитрий Грошев, Андрей Леонов, Алла Юганова и другие.