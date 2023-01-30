В Театре имени Гоголя покажут спектакль «Пролетая над гнездом кукушки»

«Спектакль Морфова — про затмение личности, про людей, которые привыкли быть такими, какими надо, и перестали быть самими собой. Главный герой, Макмерфи, — свободен и не представляет, как может быть иначе. Он <…> напоминает каждому в этом мире, что это такое — настоящая внутренняя свобода», — сказано в описании постановки.