Реставрация на Земляном Валу началась еще в 2020 году. В процессе работ специалисты обнаружили детали интерьера, которые долгое время были скрыты. Например, оселковый мрамор, художественный паркет, две домовые печи и мозаичный пол из мраморной крошки.