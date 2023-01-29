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На Земляном Валу отреставрировали дом Хлудова — Пантелеева

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:58

Специалисты отреставрировали дом купца Герасима Хлудова и богатого крестьянина из Владимирской губернии Филиппа Пантелеева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Реставрация на Земляном Валу началась еще в 2020 году. В процессе работ специалисты обнаружили детали интерьера, которые долгое время были скрыты. Например, оселковый мрамор, художественный паркет, две домовые печи и мозаичный пол из мраморной крошки.

Во время реставрации фасадов специалисты обновили кирпичную кладку, привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю. Лепнину реставрировали в мастерской, так как штукатурный слой был в плохом состоянии, а деревянный сруб этажа нуждался в серьезных работах.

По архивным фотографиям специалисты смогли восстановить две женские статуи, межэтажный карниз и фронтон с фигуркой купидона. Еще реставраторы счистили 15 слоев краски, вернув первоначальный оттенок стен — мягкий персиковый.

На портале мэра и правительства Москвы подчеркивается, что теперь в особняке Хлудова — Пантелеева откроется гостиница.

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Правительство Москвы
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