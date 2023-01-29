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Умерла одна из основательниц «Новой газеты» Елена Дьякова

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:40

В возрасте 60 лет умерла литературный и театральный критик, а также одна из основтельниц «Новой газеты» Елена Дьякова. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, она скончалась в Москве после продолжительной болезни.

«Умерла Елена Дьякова. Блистательный театральный критик, товарищ по „Новой газете“. Было ощущение ее случайного попадания в наше взрывоопасное время, она принадлежала прекрасному ненадежному серебряному прошлому», — написала в своих соцсетях кинокритик Лариса Малюкова.

Елена Дьякова родилась 8 февраля 1962 года в Киеве. В 1993-м она стала одной из тех, кто основал «Новую газету». В ней Дьякова была обозревателем и руководителем отдела культуры.

Она также была членом Ассоциации театральных критиков, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов и Союза писателей Москвы. За несколько месяцев до смерти Дьякова закончила писать книгу об истории своей семьи.

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