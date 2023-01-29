В Иране более 900 человек пострадали при землетрясении

Из‑за землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 973 человека. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди.
«Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре», — заявил он.
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в провинции Хой накануне вечером. Эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к юго-востоку от провинции, а очаг залегал на глубине 7 километров. По первоначальным оценкам, ущерб получили два города и более 70 сел, разрушены от 20 до 50% зданий.
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