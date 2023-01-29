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В Иране более 900 человек пострадали при землетрясении

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:33

Из‑за землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 973 человека. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди.

«Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре», — заявил он.

По словам главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, для размещения пострадавших был создан временный лагерь.

Ранее СМИ сообщали, что при землетрясении пострадали 816 человек, погибли трое.

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в провинции Хой накануне вечером. Эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к юго-востоку от провинции, а очаг залегал на глубине 7 километров. По первоначальным оценкам, ущерб получили два города и более 70 сел, разрушены от 20 до 50% зданий.

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