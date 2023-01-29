Продолжение франшизы «Майор Гром» начнут снимать весной

Съемки продолжения фильма «Майор Гром: Чумной доктор» стартуют весной этого года в Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя «Плюс студии» Михаила Китаева на фестивале Bubble comics con.
Новый фильм выйдет под названием «Майор Гром: Игра». Премьера в кинотеатрах запланирована на весну 2024 года.
Режиссером вновь станет Олег Трофим, снявший первый фильм «Майор Гром: Чумной доктор» и его приквел «Гром: Трудное детство». К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, сыгравший майора Грома в первой части, а также Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков.
Кинофраншиза «Майор Гром» основана на одноименной серии комиксов издательства Bubble. С подзаголовком «Игра» вышла пятая книга серии, которая считается одной из самых драматичных и популярных среди фанатов графических романов про майора Грома.
Главред Bubble Роман Котков сказал, что, несмотря на явную отсылку к комиксу «Игра», зрители должны быть готовы к большому количеству различий с первоисточником.
«Киновселенная идет по другому пути, но, тем не менее, я думаю, что вам очень понравится», — заявил Котков.
Создатели добавили, что в фильме «Майор Гром: Игра» появятся персонажи и из других комиксов Bubble, каких именно — они пока держат в секрете.
«И самое главное, что в новом фильме будет абсолютно новый злодей, которого еще не было в комиксе. Злодей по прозвищу Призрак», — отметил сценарист и продюсер картины Артем Габрелянов.