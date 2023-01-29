Реклама
Новости

Продолжение франшизы «Майор Гром» начнут снимать весной

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

Съемки продолжения фильма «Майор Гром: Чумной доктор» стартуют весной этого года в Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя «Плюс студии» Михаила Китаева на фестивале Bubble comics con.

Новый фильм выйдет под названием «Майор Гром: Игра». Премьера в кинотеатрах запланирована на весну 2024 года.

Режиссером вновь станет Олег Трофим, снявший первый фильм «Майор Гром: Чумной доктор» и его приквел «Гром: Трудное детство». К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, сыгравший майора Грома в первой части, а также Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков.

Кинофраншиза «Майор Гром» основана на одноименной серии комиксов издательства Bubble. С подзаголовком «Игра» вышла пятая книга серии, которая считается одной из самых драматичных и популярных среди фанатов графических романов про майора Грома.

Главред Bubble Роман Котков сказал, что, несмотря на явную отсылку к комиксу «Игра», зрители должны быть готовы к большому количеству различий с первоисточником.

«Киновселенная идет по другому пути, но, тем не менее, я думаю, что вам очень понравится», — заявил Котков.

Создатели добавили, что в фильме «Майор Гром: Игра» появятся персонажи и из других комиксов Bubble, каких именно — они пока держат в секрете.

«И самое главное, что в новом фильме будет абсолютно новый злодей, которого еще не было в комиксе. Злодей по прозвищу Призрак», — отметил сценарист и продюсер картины Артем Габрелянов.

расскажите друзьям
люди
Олег ТрофимТихон ЖизневскийАлександр СетейкинЛюбовь АксеноваАлексей Маклаков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»