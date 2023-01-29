FT: Набиуллина выступает за рассекречивание большей части данных об экономике России

По словам высокопоставленного сотрудника ЦБ, неполнота открытой статистики создает проблемы, в том числе для людей «внутри системы». Другие собеседники газеты сказали, что неопределенность с данными создала искаженное понимание состояния экономики, адаптация к санкциям которой удивила даже тех, кто имеет доступ к засекреченному материалу.