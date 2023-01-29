FT: Набиуллина выступает за рассекречивание большей части данных об экономике России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина добивается рассекречивания части российских экономических данных, которую закрыли вскоре после начала российской военной спецоперации на территории Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на трех осведомленных источников. Недоступность статистики, в том числе корпоративной, мешает работать экономистам.
По словам высокопоставленного сотрудника ЦБ, неполнота открытой статистики создает проблемы, в том числе для людей «внутри системы». Другие собеседники газеты сказали, что неопределенность с данными создала искаженное понимание состояния экономики, адаптация к санкциям которой удивила даже тех, кто имеет доступ к засекреченному материалу.
«Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги», — передает FT слова Набиуллиной, которая, по словам источников, «возглавляет усилия» к отмене засекречивания.
Наибольшую проблему, говорят источники, для экономики создает засекречивание данных банков и публичных компаний. В ЦБ надеются, что в Кремле к ним прислушаются, но не уверены в этом, заявил сотрудник регулятора.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал FT, что участники разработки экономической политики имеют доступ к необходимым данным, а Владимир Путин постоянно получает доклады об экономической ситуации в стране. Также он заявил, что утверждения об искаженной информации, которую получает президент, неверны, — тот «практически каждую неделю» заседает с экономистами.
После ввода войск России на территорию Украины правительство засекретило часть экономических данных, в том числе информацию о золотовалютных резервах, статистику таможни. Там пояснили, что это необходимо для снижения санкционных рисков. Некоторая информация оказалась скрытой и для банков и компаний, торгующих на биржах.