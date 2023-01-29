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Земфира выпустила песню «Кактус». Она стала саундтреком спектакля Ренаты Литвиновой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:54

На ютьюб-канале Ренаты Литвиновой вышло видео с песней Земфиры «Кактус», ставшей саундтреком к одноименному моноспектаклю актрисы. В песне поется о любви колючего растения к девушке.

«Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому‑то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому‑то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит», — рассказывала Литвинова.

Всего в музыкальный сборник «Cactus» вошли 14 композиций, большая часть которых написана Земфрой. Премьера постановки состоялась 26 января в Париже.

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