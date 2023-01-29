Земфира выпустила песню «Кактус». Она стала саундтреком спектакля Ренаты Литвиновой

«Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству. Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому‑то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому‑то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит», — рассказывала Литвинова.