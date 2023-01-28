Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy из‑за «кражи голоса»

В своем иске Эстли указал, что Мэтью Рэймонд Хаури (настоящее имя Yung Gravy) имитировал его голос без разрешения. Истец утверждает, что подражание его голосу «было почти неразличимым» на протяжении всего трека, и слушатели взаправду решили, что это голос Эстли.
В треке засемплирован знаменитый хит «Never Gonna Give You Up». Адвокаты Эстли отметили, что использовать песню авторы «Betty (Get Money)» могли, но подражать голосу — нет. Yung Gravy специально работал над имитацией голоса вместе с продюсером Popnick, поэтому истцец решил, что это «несанкционированная, преднамеренная кража его голоса в коммерческих целях».
В жалобе адвокаты Эстли сослались на судебную тяжбу 1988 года между актрисой Бетт Мидлер и автокомпанией Ford. Актриса отказалась сниматься в рекламе, поэтому Ford нанял актера озвучания, который сымитировал ее голос. Тогда суд встал на сторону Мидлер и установил: «Для использования голоса исполнителя создателям новой записи необходима лицензия на копирование реального голоса».