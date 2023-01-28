Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy из‑за «кражи голоса»

В своем иске Эстли указал, что Мэтью Рэймонд Хаури (настоящее имя Yung Gravy) имитировал его голос без разрешения. Истец утверждает, что подражание его голосу «было почти неразличимым» на протяжении всего трека, и слушатели взаправду решили, что это голос Эстли.