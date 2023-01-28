Реклама
Новости

Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy из‑за «кражи голоса»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Американский певец Рик Эстли, известный как исполнитель песни «Never Gonna Give You Up», подал в суд на рэпера Yung Gravy из‑за прошлогоднего сингла «Betty (Get Money)». Об этом сообщает Pitchfork.

В своем иске Эстли указал, что Мэтью Рэймонд Хаури (настоящее имя Yung Gravy) имитировал его голос без разрешения. Истец утверждает, что подражание его голосу «было почти неразличимым» на протяжении всего трека, и слушатели взаправду решили, что это голос Эстли.

В треке засемплирован знаменитый хит «Never Gonna Give You Up». Адвокаты Эстли отметили, что использовать песню авторы «Betty (Get Money)» могли, но подражать голосу — нет. Yung Gravy специально работал над имитацией голоса вместе с продюсером Popnick, поэтому истцец решил, что это «несанкционированная, преднамеренная кража его голоса в коммерческих целях».

В жалобе адвокаты Эстли сослались на судебную тяжбу 1988 года между актрисой Бетт Мидлер и автокомпанией Ford. Актриса отказалась сниматься в рекламе, поэтому Ford нанял актера озвучания, который сымитировал ее голос. Тогда суд встал на сторону Мидлер и установил: «Для использования голоса исполнителя создателям новой записи необходима лицензия на копирование реального голоса».

расскажите друзьям
теги
Ford
люди
Рик ЭстлиБетт Мидлер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»