Google показала нейросеть, создающую музыку по текстовому описанию

Нейросеть обучена на 280 тыс. часах музыки. Она создает мелодии на частоте 24 кГц. При этом ее авторы обнаружили, что 1% сгенерированной музыки напрямую повторяет мелодии из набора для обучения, поэтому сделать MusicLM доступной для всех не получится, чтобы избежать возможных проблем с авторскими правами.