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Paramount+ представил тизер-трейлер триллера «Кроличья нора» с Кифером Сазерлендом

Юлия Онодэра
Вчера в 21:55

На ютьюб-канале Paramount+ UK & Ireland появился тизер-трейлер сериала «Кроличья нора», главную роль в котором исполнил Кифер Сазерленд («Первая леди», «Меланхолия», «Зеркала»). Триллер выйдет на платформе Paramount+ 27 марта.

Он расскажет историю о корпоративном шпионаже. Сазерленд сыграет мастера манипуляций, которого обвиняют в убийстве некие влиятельные люди. Перед неожиданной угрозой герой, как показал ролик, становится крайне подозрительным.

В трейлере герой оказывается в параноидальном состоянии. Он не может расслабиться, постоянно опасается слежки и почти не спит. Сериал покажет, к чему приведет такая жизнь и на какие действия он решится, чтобы защитить себя.

Первые две серии шоу, которое создали Джон Рекуа и Гленн Фикарра («Плохой Санта», «Я люблю тебя, Филип Моррис»), можно будет увидеть уже в конце марта. Всего в сериале запланировано восемь эпизодов.

В них примут участие Чарлз Дэнс («Игра престолов»), Мета Голдинг («Империя»), Энид Грэм («Мейр из Исттауна»), Джейсон Батлер Харнер («Озарк»), Уолт Клинк («Полярный круг») и Роб Янг («Наследники»).

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