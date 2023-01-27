Ник Кассаветис снимет фильм по роману «Любовь вне правил»

Американский режиссер Ник Кассаветис («Дневник памяти») экранизирует роман Джей Крауновер «Любовь вне правил». Об этом пишет Deadline.
Главная героиня — Шоу Лэндон, скромная студентка из хорошей семьи, которая с первого взгляда влюбляется во вспыльчивого бунтаря Рула Арчера. Казалось бы, у них нет ничего общего, но одна вечеринка заканчивается ночью, которую они оба не могут забыть.
Шоу и Рул уже выяснили, что хотят быть вместе. На протяжении всей истории они пытаются выстроить взаимоотношения и понять, как их совершенно разные миры могут объединится.
В главных ролях снимутся Сидней Тейлор и Чейз Стоукс. Также в ролях: Элла Балинска («Ангелы Чарли»), Эван Мок («Сплетница»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Натали Эйлин Линд («Большое небо»), Мэттью Носка («Пусть идет снег») и другие.
Сценарий написала Шерон Сакс («После. Глава 3»). Продюсировать картину будет кинокомпания Voltage Pictures.
«Адаптация бестселлера Джей [Крауновер] „Любовь вне правил“ — наша самая амбициозная и многообещающая франшиза. Экспертное руководство Ника, более 40 млн подписчиков талантливого актерского состава в социальных сетях и огромная фан-база шести серий романов Джей делают этот проект одним из самых ожидаемых», — сказала гендиректор Voltage Pictures Джоната Дектер.