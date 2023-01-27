Ник Кассаветис снимет фильм по роману «Любовь вне правил»

Главная героиня — Шоу Лэндон, скромная студентка из хорошей семьи, которая с первого взгляда влюбляется во вспыльчивого бунтаря Рула Арчера. Казалось бы, у них нет ничего общего, но одна вечеринка заканчивается ночью, которую они оба не могут забыть.