В России разрабатывают первый беспилотный снегоуборщик

Искусственный интеллект, управляющий устройством, будет анализировать данные с видеокамер и других датчиков, установленных на машинах. Уже создана электрическая колесная платформа. Опытный образец должен быть готов уже в 2024 году, а запуск в серийное производство запланирован на 2025-й.