В России разрабатывают первый беспилотный снегоуборщик

Инженеры Московского политеха вместе со специалистами компании «Конкордия» (производит электрические автомобили) разрабатывают первую в России беспилотную коммунальную машину. Об этом пишут «Известия».
Машина будет убирать улицы от мусора, листьев и снега, а также распылять противогололедные реагенты. Она сможет работать как в автоматическом режиме, так и вместе с водителем.
Искусственный интеллект, управляющий устройством, будет анализировать данные с видеокамер и других датчиков, установленных на машинах. Уже создана электрическая колесная платформа. Опытный образец должен быть готов уже в 2024 году, а запуск в серийное производство запланирован на 2025-й.
Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что такая техника сделает уборку улиц качественнее и дешевле. Однако разработчики могут столкнуться с рядом проблем — беспилотник не должен причинять ущерб другим объектам и людям, а также эффективно работать в плохую погоду.