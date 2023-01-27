Прибыль российских банков в 2022 году сократились почти в 12 раз

По итогам 2022 года чистая прибыль российских банков в общей сложности составила 203 млрд рублей. Об этом сообщается в докладе Центробанка о развитии банковского сектора.
По данным РБК, это самая низкая годовая чистая прибыль как минимум за семь лет. В 2015-м этот показатель составил 192 млрд рублей.
В 2021 году прибыль банков составила 2,4 трлн рублей, что стало рекордным результатом. Чистая прибыль сократилась в 11,8 раза год к году.
Тем не менее финансовый результат оказался лучше прогноза ЦБ, в котором глава департамента регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов предполагал, что банки смогут «выйти в ноль после рекордных убытков».
Согласно отчету Центробанка, банковский сектор компенсировал полученный в первом полугодии убыток в 1,5 трлн рублей и получил «небольшую прибыль».
«Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии», — говорится в докладе регулятора.