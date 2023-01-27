Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медицинского оборудования

Кроме того, на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии сообщается, что с 3 февраля начнет действовать запрет на экспорт ряда товаров 49 российским организациям. В их числе: ядерные установки, вакцины и медицинское оборудование, рентгеновское досмотровое оборудование, подшипники, роботы, лазерные сварочные аппараты.