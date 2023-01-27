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Япония запретит экспорт в Россию вакцин и медицинского оборудования

Виктория Шанина
Сегодня в 16:22

Власти Японии расширили санкционный список против России. Заморожены активы еще 22 лиц и трех организаций из России. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Под ограничения попали, в частности, глава Минюста Константин Чуйченко, первый зампред правительства Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла Памфилова и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди компаний санкции ввели против корпорации «Иркут», московского машиностроительного завода «Авангард» и ПАО «КамАЗ».

Кроме того, на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии сообщается, что с 3 февраля начнет действовать запрет на экспорт ряда товаров 49 российским организациям. В их числе: ядерные установки, вакцины и медицинское оборудование, рентгеновское досмотровое оборудование, подшипники, роботы, лазерные сварочные аппараты.

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теги
ЦИК РоссииИркутММЗ АвангардКамаз
люди
Элла ПамфиловаКонстантин ЧуйченкоАндрей БелоусовДмитрий Чернышенко
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