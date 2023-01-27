«Аскет» не пересказывает биографию Сахарова — человека, создавшего водородную бомбу и осознавшего опасность своего изобретения, — вместо этого она осмысляет трагический архетип человека науки, переплетая факты из жизни Сахарова с евангельскими сюжетами, античной мифологией и историей Джордано Бруно.