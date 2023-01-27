8 февраля в театре «Практика» в Музее Москвы пройдет премьера документальной оперы «Аскет» — об академике Андрее Сахарове, лауреате Нобелевской премии мира. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Спектакль в постановке Юрия Квятковского создан театром «Практика» вместе с Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) и «Мастерской Брусникина». В ролях — актеры «Практики» Илья Барабанов, Ирина Петрова, Светлана Макаренко и Виктория Киприянова.
«Аскет» не пересказывает биографию Сахарова — человека, создавшего водородную бомбу и осознавшего опасность своего изобретения, — вместо этого она осмысляет трагический архетип человека науки, переплетая факты из жизни Сахарова с евангельскими сюжетами, античной мифологией и историей Джордано Бруно.
Режиссер Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярев использовали идею Сахарова о существовании множества вселенных, сконструировав многомерный сценический проект с элементами документального театра, оперы и мистерии.
Купить билеты на оперу можно на «Афише». Предпремьерный спецпоказ «Аскета» прошел в мае 2022 года вместе с фестивалем актуальной музыки Sound Up.