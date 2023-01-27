«Пионер» покажет «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Инкогнито из Петербурга»

«Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова покажут 29 января. По воспоминаниям Артемьева, работа над знаменитой музыкой к фильму шла легко: режиссер на словах, а затем на примерах из американского кино рассказал, чего хочет, и композитор «просто сел и сыграл».