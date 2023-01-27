Реклама
Новости

«Пионер» покажет «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Инкогнито из Петербурга»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:03

Кинотеатр «Пионер» запустит показы двух советских фильмов, снятых Никитой Михалковым и Леонидом Гайдаем — «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Инкогнито из Петербурга». Организаторы приурочили мероприятия к памяти композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в конце 2022 года, и режиссера Гайдая.

«Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова покажут 29 января. По воспоминаниям Артемьева, работа над знаменитой музыкой к фильму шла легко: режиссер на словах, а затем на примерах из американского кино рассказал, чего хочет, и композитор «просто сел и сыграл».

Картину представит музыкальный критик и журналист Денис Бояринов. Купить билет можно здесь.

30 января в «Пионере» можно будет увидеть «Инкогнито из Петербурга» Гайдая — экранизацию гоголевского «Ревизора».

Фильм представит куратор кинотеатра Егор Сенников. Купить билеты можно здесь.

расскажите друзьям
люди
Никита МихалковЛеонид ГайдайЭдуард АртемьевДенис Бояринов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»