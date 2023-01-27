«Пионер» покажет «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Инкогнито из Петербурга»

Кинотеатр «Пионер» запустит показы двух советских фильмов, снятых Никитой Михалковым и Леонидом Гайдаем — «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Инкогнито из Петербурга». Организаторы приурочили мероприятия к памяти композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося в конце 2022 года, и режиссера Гайдая.
«Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова покажут 29 января. По воспоминаниям Артемьева, работа над знаменитой музыкой к фильму шла легко: режиссер на словах, а затем на примерах из американского кино рассказал, чего хочет, и композитор «просто сел и сыграл».
30 января в «Пионере» можно будет увидеть «Инкогнито из Петербурга» Гайдая — экранизацию гоголевского «Ревизора».