Вышел трейлер биографического сериала «Раневская»

Синопсис проекта гласит: «Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и нешуточная борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение».