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Вышел трейлер биографического сериала «Раневская»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:11

На ютьюб-канале Kion появился трейлер драмы «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Премьера сериала состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре.

Картина охватывает разные периоды жизни Фаины Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночестве в зрелом возрасте.

Синопсис проекта гласит: «Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и нешуточная борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение».

Над сериалом работал режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Торгсин»). Кроме Цигаль-Полищук в каст попали Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко и другие.

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Мариэтта Цигаль-полищукФаина РаневскаяДмитрий ПетруньКонстантин ЛавроненкоАлександр ДомогаровЭмилия СпивакИрина ГриневаДаниил СпиваковскийОльга Науменко
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