Вышел трейлер биографического сериала «Раневская»

На ютьюб-канале Kion появился трейлер драмы «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Премьера сериала состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре.
Картина охватывает разные периоды жизни Фаины Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночестве в зрелом возрасте.
Синопсис проекта гласит: «Несмотря на запрет родителей, юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… и нешуточная борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение».
Над сериалом работал режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Торгсин»). Кроме Цигаль-Полищук в каст попали Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко и другие.