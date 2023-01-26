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Крушение космолета, Адам Драйвер и птеродактили в новом трейлере «65»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:44

На ютьюб-канале Sony Pictures Releasing UK опубликовали новый трейлер фильма «65», в котором Адам Драйвер исполнил роль пилота космического корабля. Лента выйдет на экраны кинотеатров 17 марта.

Она расскажет о крушении космолета на неизвестной планете, похожей на Землю 65 млн лет назад. На этой планете обитают динозавры. Пилоту предстоит выжить при встрече с ними и спасти себя, а также свою маленькую пассажирку.

Партнершей Драйвера по картине выступила 15-летняя Ариана Гринблатт. Еще одну роль в триллере сыграла Хлоя Коулман. Сценаристами и режиссерами ленты стали Скотт Бек и Брайан Вудс, работавшие ранее над «Тихим местом».

Продюсерами проекта выступили Сэм Рейми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук»), Дебора Либлин, Зайнаб Азизи.

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Адам ДрайверСэм Рейми
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