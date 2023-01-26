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Тиль Швайгер и режиссер Томас Ян отказались от участия в российско-немецком фильме

Юлия Онодэра
Вчера в 22:28

Немецкий актер Тиль Швайгер («Красавчик», «Достучаться до небес») и режиссер Томас Ян («Случайный свидетель», «Достучаться до небес») отказались от участия в российско-немецком фильме «Шпион». Об этом сообщила «Газета».

Продюсер картины Александр N заявил, что Ян потребовал удалить упоминание его имени из всех источников «в связи с давлением германской прессы». По словам Александра N, это требование нарушает договор с кинематографистом.

Тем не менее, автор «Достучаться до небес» готов добиваться выполнение своей просьбы через суд. Он, по словам Александра N, «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией».

«У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта „Шпион“, и закон на нашей стороне, — но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился», — поделился продюсер.

Александр N также добавил, что Швайгер вовсе отказывается выходить на связь с командой «Шпиона». Актер также не общается с прессой.

Кинокомпания N Films заявляла о начале работы над «Шпионом» еще в 2019 году. Проектом занимались, помимо немецких специалистов, Анна Овчарова и Родион Головань. Фильм должен был рассказать о советском разведчике, влюбившемся в девушку из Германии. Ян планировал поставить картину, а Швайгер — сыграть в ней отца Ангелы Меркель.

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