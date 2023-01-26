Тиль Швайгер и режиссер Томас Ян отказались от участия в российско-немецком фильме

«У нас есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта „Шпион“, и закон на нашей стороне, — но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился», — поделился продюсер.