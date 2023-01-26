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Netflix опубликовал трейлер фильма «У нас привидение!» с Дженнифер Кулидж и Дэвидом Харбором

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:44

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «У нас привидение!» («We Have a Ghost»), в котором снялись Дэвид Харбор и Дженнифер Кулидж. Картина выйдет на платформе 24 февраля.

Она расскажет о семье, которая переехала в дом, где обитает призрак по имени Эрнест. Эрнест пугает семейную пару, но не их сына Кевина — он вскоре становится другом Эрнеста и пытается выяснить, каким было прошлое привидения.

Раскрыть секреты из жизни Эрнеста оказывается не так просто, ведь призрак не может говорить и ничего не помнит. Кроме того, соседи героев не слишком рады присутствию духа, в особенности после того, как у него появляются поклонники.

Кевин и его отец выкладывают видео с участием Эрнеста в надежде подзаработать. Ситуация выходит из‑под контроля, и семья привлекает внимание сперва популярного медиума, а затем и ЦРУ.

Медиума в ленте сыграла Кулидж, а Харбор исполнил роль Эрнеста. Среди других участников актерского состава — Джахи Ди’Алло Уинстон, Тиг Нотаро, Энтони Маки, Эрика Эш, Фейт Форд, Нил Фитч и Стив Култер.

Сценарий фильма, написанный Кристофером Лэндоном («Счастливого дня смерти», основан на рассказе Джоффа Мано, появившегося в 2017 году в издании Vice. Лэндон выступил режиссером экранизации.

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Дэвид ХарборДженнифер КулиджЭнтони МакиЭрика ЭшФейт ФордКристофер ЛэндонСтив Култер
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