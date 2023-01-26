Депутат Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов предложил открыть в одном из помещений нижней платы парламента православную часовню. Об этом он заявил на Рождественских чтениях в ГД, передает корреспондент «Ведомостей».
Певцов напомнил, что когда‑то на месте здания Госдумы стояла церковь Параскевы Пятницы. «Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том 500-летнем храме в одном из помещений Государственной думы на первое время устроить православную часовню. Аминь!» — сказал он.
Пресс-секретарь Певцова Ирина Панкова уточнила «Подъему», что инициативу направят в аппарат правительства. Сроков ее реализации пока нет.
Первое упоминание церкви Параскевы Пятницы в Охотном Ряду относится к 1406 году. Сперва церковь была деревяной, пока в конце XVII века князь Василий Голицын не построил вместо нее высокий двухэтажный храм. В 1928 году церковь было решено снести, на ее месте в 1932–1935 годах построили здание Совета труда и обороны. Позднее здание принадлежало Совету министров СССР, затем — Госплану СССР, а с 1994 года в нем находится Госдума.