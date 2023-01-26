Депутат Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню

Первое упоминание церкви Параскевы Пятницы в Охотном Ряду относится к 1406 году. Сперва церковь была деревяной, пока в конце XVII века князь Василий Голицын не построил вместо нее высокий двухэтажный храм. В 1928 году церковь было решено снести, на ее месте в 1932–1935 годах построили здание Совета труда и обороны. Позднее здание принадлежало Совету министров СССР, затем — Госплану СССР, а с 1994 года в нем находится Госдума.