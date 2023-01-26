В ММДМ пройдет фестиваль «Триумф джаза»

В Московском международном Доме музыки с 10 по 12 марта пройдет фестиваль «Триумф джаза», созданный саксофонистом Игорем Бутманом. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В 23-м фестивале примут участие Московский джазовый оркестр, Хибла Герзмава, Сергей Жилин и Фоногрф Джаз Бэнд, Петр Востоков и Олег Аккуратов, Дмитрий Маликов, Fantine, LRK Trio.
После трех концертов в Москве фестиваль переместится в Петербург. Там на 13 марта запланировано финальное мероприятие. Гости смогут услышать проект Pianomaniя Jazz Дмитрия Маликова и вновь Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.