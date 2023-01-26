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В ММДМ пройдет фестиваль «Триумф джаза»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:16

В Московском международном Доме музыки с 10 по 12 марта пройдет фестиваль «Триумф джаза», созданный саксофонистом Игорем Бутманом. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В 23-м фестивале примут участие Московский джазовый оркестр, Хибла Герзмава, Сергей Жилин и Фоногрф Джаз Бэнд, Петр Востоков и Олег Аккуратов, Дмитрий Маликов, Fantine, LRK Trio.

Концерты артистов состоятся в Светлановском зале ММДМ, они начнутся в 19:00. Билеты на события можно приобрети на «Афише» — здесь, здесь и здесь.

После трех концертов в Москве фестиваль переместится в Петербург. Там на 13 марта запланировано финальное мероприятие. Гости смогут услышать проект Pianomaniя Jazz Дмитрия Маликова и вновь Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

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Игорь БутманХибла ГерзмаваДмитрий МаликовСергей ЖилинПетр Востоков
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