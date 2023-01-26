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Минобороны Дании планирует призывать женщин на срочную службу

Денис Ламехов
Сегодня в 17:47

Министерство обороны Дании планирует распространить обязательную воинскую службу на женщин страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы ведомства Якоба Эллеманна-Йенсена.

Нововведение может помочь Дании выполнить свои обязательства в рамках НАТО, но и самим вооруженным силам было бы «выгодно», если бы в их рядах было больше женщин, отметил Эллеманн-Йенсен.

Он добавил: «Мы должны быть в состоянии защитить Данию, Датское королевство, регион Балтийского моря, кроме того, мы также должны быть способны защитить интересы Дании в мире за пределами [страны]».

Призыв на военную службу в Дании обязателен для всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Ее срок — 4 месяца, за которые призывников учат базовым навыкам владения оружием. Женщины могут поступить в датскую армию на добровольной основе.

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