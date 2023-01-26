В РПЦ предложили запретить аборты без согласия супруга и медпоказаний

«75% медикаментозных абортов происходит в частных клиниках, и с этим тоже нужно бороться. <…> Не проводится доабортное консультирование, не соблюдается неделя тишины, аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы, и частные клиники здесь держат пальму первенства», — сказал священник.