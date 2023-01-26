В РПЦ предложили запретить аборты без согласия супруга и медпоказаний

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила запретить женщинам делать аборт без медпоказаний и согласия супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии священника Федора Лукьянова.
По его словам, в законодательстве также необходимо предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода перед абортом.
Лукьянов добавил, что к медицинским показаниям для прерывания беременности необходимо отнести именно угрозу здоровью матери, а не ребенка. Еще он считает, что необходимо ввести уголовную и административную ответственность за незаконное проведения искусственного прерывания беременности и рекламу абортов.
«75% медикаментозных абортов происходит в частных клиниках, и с этим тоже нужно бороться. <…> Не проводится доабортное консультирование, не соблюдается неделя тишины, аборт можно договориться сделать в день обращения женщины, что нарушает все законы, и частные клиники здесь держат пальму первенства», — сказал священник.
В ноябре 2022 года Татьяна Голикова поручила проработать запрет на аборт для девушек до 18 лет без согласия родителей. До 1 февраля 2023 года Минздрав должен представить предложения об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, а также об изменении наименования листа информированного согласия на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».