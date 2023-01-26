Российская электронная группа Elektromonteur выступит в московском клубе «16 тонн». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Музыканты рассказали, что повод для концерта — 98-я годовщина со дня рождения голливудского актера Пола Ньюмана, прославившегося игрой в «Афере», лентах «Буч Кэссиди и Санденс Кид» и «Кошка на раскаленной крыше».
О дуэте «Афиша Daily» писала так: «История группы Elektromonteur началась в 2013-м, когда владелец „Сосны и липы“ Санчир Бадаков объединился с музыкальным журналистом Михаилом Борзенковым, чтобы „выбивать пробки и оголять провода“. Их музыка вдохновлена электропопом и нью-вейвом 80-х. <…> Это интеллигентный электропоп с ироничными текстами, под который можно танцевать и который приятно слушать».
«Не откладывайте вечеринку — не забывайте, что, как поет Elektromonteur, завтра будет хуже, чем сейчас», — призывают организаторы концерта. Билеты — на «Афише». Начало шоу в 20.00. Адрес клуба «16 тонн»: Пресненский Вал, дом 6, стр. 1.