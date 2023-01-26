О дуэте «Афиша Daily» писала так: «История группы Elektromonteur началась в 2013-м, когда владелец „Сосны и липы“ Санчир Бадаков объединился с музыкальным журналистом Михаилом Борзенковым, чтобы „выбивать пробки и оголять провода“. Их музыка вдохновлена электропопом и нью-вейвом 80-х. <…> Это интеллигентный электропоп с ироничными текстами, под который можно танцевать и который приятно слушать».

