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Нил Патрик Харрис вновь сыграл Барни в сериале «Как я встретила вашего папу»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:37

Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона из «Как я встретил вашу маму» в спин-оффе ситкома «Как я встретила вашего папу». Об этом сообщает NME.

В конце первой серии второго сезона сериала Софи (Хилари Дафф) едет по пригороду, пытаясь связаться со своей мамой Лори (Пэджет Брюстер). Отвлекшись, она сталкивается с автомобилем «ауди». Когда Софи выходит из машины, чтобы оценить ущерб, оказывается, что водитель впереди — Барни Стинсон.

После премьеры серии создатели сериала Исаак Аптакер и Элизабет Бергер заявили, что Барни появится и в других сериях сезона.

«Эта автокатастрофа становится важным поворотным моментом в жизни Софи. Я думаю, люди будут приятно удивлены тем, как ее история повернется через Барни», — сказал Аптакер.

Это уже второй персонаж из «Как я встретил вашу маму», который возвращается в спин-оффе. В финале первого сезона в роли Робин Щербатски появилась Коби Смалдерс.

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Коби СмолдерсПэйджет БрюстерНил ХаррисБарни СтинсонХилари ДаффПэджет БрюстерИсаак АптакерЭлизабет БергерКоби Смалдерс
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