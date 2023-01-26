Нил Патрик Харрис вновь сыграл Барни в сериале «Как я встретила вашего папу»

В конце первой серии второго сезона сериала Софи (Хилари Дафф) едет по пригороду, пытаясь связаться со своей мамой Лори (Пэджет Брюстер). Отвлекшись, она сталкивается с автомобилем «ауди». Когда Софи выходит из машины, чтобы оценить ущерб, оказывается, что водитель впереди — Барни Стинсон.