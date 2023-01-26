Нил Патрик Харрис вновь сыграл Барни в сериале «Как я встретила вашего папу»

Нил Патрик Харрис вернулся к роли Барни Стинсона из «Как я встретил вашу маму» в спин-оффе ситкома «Как я встретила вашего папу». Об этом сообщает NME.
В конце первой серии второго сезона сериала Софи (Хилари Дафф) едет по пригороду, пытаясь связаться со своей мамой Лори (Пэджет Брюстер). Отвлекшись, она сталкивается с автомобилем «ауди». Когда Софи выходит из машины, чтобы оценить ущерб, оказывается, что водитель впереди — Барни Стинсон.
После премьеры серии создатели сериала Исаак Аптакер и Элизабет Бергер заявили, что Барни появится и в других сериях сезона.
«Эта автокатастрофа становится важным поворотным моментом в жизни Софи. Я думаю, люди будут приятно удивлены тем, как ее история повернется через Барни», — сказал Аптакер.
Это уже второй персонаж из «Как я встретил вашу маму», который возвращается в спин-оффе. В финале первого сезона в роли Робин Щербатски появилась Коби Смалдерс.