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В Испании мужчина напал с мачете на две церкви. Один человек погиб, четверо ранены

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:06

В испанском городе Альхесирасе мужчина ворвался по очереди в две церкви и напал с мачете на находившихся там людей. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщила газета El Pais.

Около 19:00 по местному времени злоумышленник вошел в церковь Сан-Исидро в центре города и начал спорить с прихожанами, убеждая их исповедовать ислам. После этого он вышел из здания, но вскоре вернулся и нанес серьезные травмы священнику.

После этого мужчина направился в церковь Ла-Пальма, находившуюся неподалеку, и начал разрушать убранство храма. Церковный служитель попросил его покинуть храм, но преступник отреагировал агрессивно.

Он угрожал двум женщинам во второй церкви, а затем начал преследовать пономаря. Догнав его на площади рядом с церковью, злоумышленник нанес священнослужителю ножевые ранения, от которых тот скончался.

Вскоре после трагедии преступник был задержан. Им оказался 25-летний гражданин Марокко по имени Ясин Канжаа. Полиция заявила, что действия задержанного имеют джихадистский подтест. Прокуратура оценивает случившееся как вероятный теракт.

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