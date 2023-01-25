В Испании мужчина напал с мачете на две церкви. Один человек погиб, четверо ранены

В испанском городе Альхесирасе мужчина ворвался по очереди в две церкви и напал с мачете на находившихся там людей. Один человек погиб, четверо пострадали, сообщила газета El Pais.
Около 19:00 по местному времени злоумышленник вошел в церковь Сан-Исидро в центре города и начал спорить с прихожанами, убеждая их исповедовать ислам. После этого он вышел из здания, но вскоре вернулся и нанес серьезные травмы священнику.
После этого мужчина направился в церковь Ла-Пальма, находившуюся неподалеку, и начал разрушать убранство храма. Церковный служитель попросил его покинуть храм, но преступник отреагировал агрессивно.
Он угрожал двум женщинам во второй церкви, а затем начал преследовать пономаря. Догнав его на площади рядом с церковью, злоумышленник нанес священнослужителю ножевые ранения, от которых тот скончался.
Вскоре после трагедии преступник был задержан. Им оказался 25-летний гражданин Марокко по имени Ясин Канжаа. Полиция заявила, что действия задержанного имеют джихадистский подтест. Прокуратура оценивает случившееся как вероятный теракт.