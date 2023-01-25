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Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:00

Французская компания Legrand, занимающаяся производством электрооборудования, покинет российский рынок. Об этом стало известно из сообщения на сайте бренда.

Это решение в компании объяснили «растущей операционной сложностью и неопределенностью». В Legrand отметили, что рассматривают в данный момент варианты передача контроля над российской частью бизнеса.

На долю России в 2022 году пришлось примерно 1,5% годового объема продаж Legrand. Из‑за ухода с российского рынка компанию ждет обесценивание активов на сумму в 150 млн евро. Это, тем не менее, не повлияет на скорректированную операционную прибыль, считают в Legrand.

Legrand была одной из немногих французских компаний наряду с Bonduelle, Auchan и Leroy Merlin, которые не покинули Россию после начала спецоперации на территории Украины. В России Legrand выпускала свою продукцию на заводе АО «Контактор», филиале ООО «Легран Ульяновский» и производстве в поселке Чуфарово.

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