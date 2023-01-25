Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России

Legrand была одной из немногих французских компаний наряду с Bonduelle, Auchan и Leroy Merlin, которые не покинули Россию после начала спецоперации на территории Украины. В России Legrand выпускала свою продукцию на заводе АО «Контактор», филиале ООО «Легран Ульяновский» и производстве в поселке Чуфарово.