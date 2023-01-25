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Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:44

Матч за Суперкубок УЕФА, который должен был состояться в Казани в 2023 году, будет проведен в Афинах. Об этом сообщили на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Игра пройдет 16 августа на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в 22.00 по местному времени. Ранее планировалось, что розыгрыш трофея развернется на открытом в 2013 году стадионе «Ак Барс Арена».

В матче примут участие победители двух крупных турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они определятся 10 июня в Стамбуле и 31 мая в Будапеште соответственно.

В Российском футбольном союзе новость о переносе места проведения игры за Суперкубок УЕФА назвали «ожидаемой» и не имеющей «никакого отношения к спорту».

«У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности», — отметили в РФС.

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УЕФАРФС
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Георгиос Караискакис
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