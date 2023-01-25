Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины

Игра пройдет 16 августа на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в 22.00 по местному времени. Ранее планировалось, что розыгрыш трофея развернется на открытом в 2013 году стадионе «Ак Барс Арена».
В матче примут участие победители двух крупных турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они определятся 10 июня в Стамбуле и 31 мая в Будапеште соответственно.
В Российском футбольном союзе новость о переносе места проведения игры за Суперкубок УЕФА назвали «ожидаемой» и не имеющей «никакого отношения к спорту».
«У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности», — отметили в РФС.