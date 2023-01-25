Стриминговый сервис Prime Video выпустит экранизацию манги «The Silent Service»

Стриминговый сервис Prime Video спродюсирует фильм по мотивам японской манги «The Silent Service», созданной Кайдзи Кавагути в 1988 году. Об этом сообщил Deadline.
Картина станет для платформы первым оригинальным проектом, выпущенным в Японии. Посмотреть экранизацию «Молчаливая служба» (так переводится название манги) можно будет с 29 сентября.
Фильм расскажет историю первой японской ядерной подлодки и ее капитана Широ Каиэды. Главную роль в ленте сыграет актер Такао Осава, известный по «Царству», «Льву, стоящему на ветру», «Полуночному орлу» и «Лисичке Хелен».
Производством киноадаптации манги займется режиссер Кохей Йошино («Среда исчезает», «Haken Anime!») и компания Credeus. За дистрибуцию фильма в кинотеатрах будет отвечать Toho.
«Мы наконец сможем создать киноверсию легендарного комикса „The Silent Service“, о котором на протяжении 30 лет говорили, будто его невозможно экранизировать. Мы бы хотели выразить нашу искреннюю благодарность господину Кавагути и всем вовлеченным людям», — заявил Осава.
Манга «The Silent Service» появилась в журнале Morning в 1988 году. Она рассказала о событиях времен холодной войны. Согласно сюжету, капитан Каиэда провозглашает независимость своего судна и трубет признать его независимым государством.
Приключением Каиэды посвящены 32 выпуска манги. Последний из них вышел в 1996 году. В том же году по мотивам «Молчаливой службы» вышел аниме-сериал. Позднее франшиза также пополнилась видеоиграми Silent Service и Silent Service 2.