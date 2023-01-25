Верховный суд запретил заключенным носить в колонии наручные часы

Верховный суд России отклонил просьбу адвоката Владимира Постанюка разрешить заключенным носить наручные часы. Об этом сообщил «Коммерсант».
Постанюк предлагал снять запрет на часы, чтобы осужденные могли следить за временем принятия лекарств. Он обратился в суд в интересах бывшего мэра Махачкалы, инвалида-колясочника Саида Амирова, однако получил отказ.
Суд рассмотрел иск в закрытом режиме, чтобы не раскрывать детали о состоянии здоровья экс-главы Махачкалы. Амиров находится в колонии особого режима с 2015 года. До июля 2022 года наручные часы там были разрешены.
Однако летом 2022 года правила внутреннего распорядка колоний изменили. Ранее они запрещали только ношение часов стоимостью более 2500 рублей.
Саида Амирова приговорили в августе 2015 года к пожизненному заключению за несколько преступлений. Его признали виновным в организации авиакатастрофы, в которой должен был пострадать глава отделения Пенсионного фонда по Дагестану Сагид Муртазалиев.
Кроме того, Амирова обвиняли в организации убийства сотрудника Следственного комитета. В 2014 году его также признали виновным в подготовке теракта и преступлениях, связанных с незаконным оружием.