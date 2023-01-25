Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, подала в суд на Майка Тайсона. Она обвиняет экс-чемпиона по боксу в изнасиловании, которое, по ее словам, он совершил в начале 1990-х годов. Об этом сообщает Associated Press.
Как утверждает истица, изнасилование произошло после того, как она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе города Олбани, штат Нью-Йорк. Под присягой она сообщила, что села в лимузин Тайсона, и боксер тут же начал к ней прикасаться и пытаться поцеловать.
«Я несколько раз говорила ему нет и просила прекратить, но он продолжал набрасываться на меня, — сказала женщина. — Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал».
Истица требует с Тайсона 5 млн долларов в качестве компенсации за «физические, психологические и эмоциональные травмы». Она хочет сохранить анонимность, поскольку считает, что публикация ее имени создаст для нее «риск дальнейшего морального вреда, преследования, насмешек или личного смущения».
Предполагаемое преступление произошло примерно в то же время, когда участница конкурса красоты Дезире Вашингтон обвинила Тайсона в изнасиловании: в феврале 1992 года. По этому обвинению боксер отсидел три года в тюрьме.