Майка Тайсона вновь обвинили в изнасиловании

Как утверждает истица, изнасилование произошло после того, как она познакомилась с Тайсоном в ночном клубе города Олбани, штат Нью-Йорк. Под присягой она сообщила, что села в лимузин Тайсона, и боксер тут же начал к ней прикасаться и пытаться поцеловать.