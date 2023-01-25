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Объявлен список номинантов на кинопремию «Сезар» в 2023 году

Денис Ламехов
Сегодня в 17:15

В Париже объявили номинантов главной французской кинонаграды — премии «Сезар». Их перечисляет Variety.

«Лучший фильм»

  • «Вечно молодые», реж. Валерия Бруни-Тедески
  • «Шагни вперед», реж. Седрик Клапиш
  • «Невиновный», реж. Луи Гаррель
  • «Таинственное убийство», реж. Доминик Молль
  • «Мучения на островах», реж. Альберт Серра

«Лучший зарубежный фильм»

  • «Близко», реж. Лукас Донт
  • «Заговор в Каире», реж. Тарик Салех
  • «Иа», реж. Ежи Сколимовский
  • «Треугольник печали», реж. Рубен Эстлунд
  • «Хищники», реж. Родриго Сорогойен

«Лучшая режиссура»

  • Луи Гаррель («Невиновный»)
  • Седрик Хименес («Шрамы Парижа»)
  • Седрик Клапиш («Шагни вперед»)
  • Доминик Молль («Таинственное убийство»)
  • Альберт Серра («Мучения на островах»)

«Лучший актер»

  • Жан Дюжарден («Шрамы Парижа»)
  • Луи Гаррель («Невиновный»)
  • Бенуа Мажимель («Мучения на островах»}
  • Венсан Макень («Дневник мимолетного романа»)
  • Дени Меноше («Петер фон Кант»)

«Лучшая актриса»

  • Фанни Ардан («Молодые любовники»)
  • Жюльетт Бинош («Между двумя мирами»)
  • Лора Калами («Полный рабочий день»)
  • Адель Экзаркопулос («Под облаками»)
  • Виржини Эфира («Воспоминания о Париже»)

В 2022 году фаворитом жюри стали «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. У картины было 15 номинаций, лауреатом она стала в 7 категориях.

Лучшим актером признали Бенуа Мажимеля за работу в ленте Эмманюэль Берко «После меня», лучшей актрисой — Валери Лемерсье, сыгравшую главную роль в собственной полнометражной картине «Голос любви».

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Фанни АрданЛуи ГаррельСедрик КлапишДоминик МолльАльберт Серра
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