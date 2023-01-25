Объявлен список номинантов на кинопремию «Сезар» в 2023 году

В Париже объявили номинантов главной французской кинонаграды — премии «Сезар». Их перечисляет Variety.
«Лучший фильм»
- «Вечно молодые», реж. Валерия Бруни-Тедески
- «Шагни вперед», реж. Седрик Клапиш
- «Невиновный», реж. Луи Гаррель
- «Таинственное убийство», реж. Доминик Молль
- «Мучения на островах», реж. Альберт Серра
«Лучший зарубежный фильм»
- «Близко», реж. Лукас Донт
- «Заговор в Каире», реж. Тарик Салех
- «Иа», реж. Ежи Сколимовский
- «Треугольник печали», реж. Рубен Эстлунд
- «Хищники», реж. Родриго Сорогойен
«Лучшая режиссура»
- Луи Гаррель («Невиновный»)
- Седрик Хименес («Шрамы Парижа»)
- Седрик Клапиш («Шагни вперед»)
- Доминик Молль («Таинственное убийство»)
- Альберт Серра («Мучения на островах»)
«Лучший актер»
- Жан Дюжарден («Шрамы Парижа»)
- Луи Гаррель («Невиновный»)
- Бенуа Мажимель («Мучения на островах»}
- Венсан Макень («Дневник мимолетного романа»)
- Дени Меноше («Петер фон Кант»)
«Лучшая актриса»
- Фанни Ардан («Молодые любовники»)
- Жюльетт Бинош («Между двумя мирами»)
- Лора Калами («Полный рабочий день»)
- Адель Экзаркопулос («Под облаками»)
- Виржини Эфира («Воспоминания о Париже»)
В 2022 году фаворитом жюри стали «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака. У картины было 15 номинаций, лауреатом она стала в 7 категориях.
Лучшим актером признали Бенуа Мажимеля за работу в ленте Эмманюэль Берко «После меня», лучшей актрисой — Валери Лемерсье, сыгравшую главную роль в собственной полнометражной картине «Голос любви».