В Петербурге пройдет экскурсия по мотивам сериала «Фандорин. Азазель»

«Петербург глазами инженера» и «Кинопоиск» запустили проект «Архитектура как зеркало общества. Экскурсия по мотивам сериала „Фандорин. Азазель“». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Первая экскурсия стартует 29 января. Маршрут, разработанный гидом просветительского проекта Александром Кизиком, проведет посетителей по Дворцовой площади, дворцам Петербурга, Канонерскому острову, Yota Lab, Обводному каналу и Московской площади.
Во время трехчасовой прогулки экскурсовод расскажет, как архитектура отражает общественные вкусы и каким образом правители разных эпох использовали ее в своих целях.
Маршрут по локациям сериала также покажет, как съемочная площадка превратилась в альтернативный Петроград-2023 в современном Петербурге. Подробнее познакомиться с экскурсией можно здесь.
19 января на «Кинопоиске» состоялась премьера переосмысления детективной истории об Эрасте Фандорине. Сериал рассказывает о приключениях молодого следователя в альтернативной реальности 2023 года, где смешались атрибуты разных эпох. Он начинает расследование самоубийства в центре столицы и пытается выяснить, что такое «Азазель».