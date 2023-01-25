В Петербурге пройдет экскурсия по мотивам сериала «Фандорин. Азазель»

19 января на «Кинопоиске» состоялась премьера переосмысления детективной истории об Эрасте Фандорине. Сериал рассказывает о приключениях молодого следователя в альтернативной реальности 2023 года, где смешались атрибуты разных эпох. Он начинает расследование самоубийства в центре столицы и пытается выяснить, что такое «Азазель».