В Музее декоративного искусства рассказали, почему убрали картину участника «Митьков»

Музей декоративного искусства убрал картину участника «Митьков» Дмитрия Шагина, чтобы избежать тревожащих интерпретаций. Об этом в пресс-службе музея заявили «Подъему».
Там отметили, что все детали проекта были согласованы, а претензии возникли лишь по завершении проекта. «Только по окончании проекта сотрудники музея из открытых источников узнали о претензии со стороны организаторов, что не может не вызывать сожаления о нарушениях принципов партнерской работы», — сказали в пресс-службе.
Картину Шагина «День тельняшки» сняли с выставки «Открытика. К 65-летию журнала „Декоративное искусство“» за день до ее открытия. На полотне изображены люди в тельняшках, которые держат плакат с лозунгом: «Митьки никого не хотят победить».
Куратор выставки Мария Москвичева сказала, что решение приняло руководство Музея декоративного искусства, опасаясь, что в картине разглядят политический контекст и напишут жалобу в Минкульт.
«Мне кажется, что это история о самоцензуре, когда люди начинают бояться всего подряд. Если так смотреть на ситуацию, возьмите любую картину в любом музее, и в ней можно что‑то найти, какой‑то подтекст», — отметила Москвичева.