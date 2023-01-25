В Музее декоративного искусства рассказали, почему убрали картину участника «Митьков»

Там отметили, что все детали проекта были согласованы, а претензии возникли лишь по завершении проекта. «Только по окончании проекта сотрудники музея из открытых источников узнали о претензии со стороны организаторов, что не может не вызывать сожаления о нарушениях принципов партнерской работы», — сказали в пресс-службе.