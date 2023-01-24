Брендан Фрейзер сюрпризом посетил спецпоказ двух частей «Мумии» в Лондоне

Брендан Фрейзер сделал перерыв в пресс-туре, посвященном картине «Кит», чтобы удивить поклонников и посетить показ фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается» в Лондоне. Об этом сообщает Variety.
Зрители пришли в репертуарный кинотеатр Prince Charles, чтобы просто посмотреть фильм. Однако перед показом в зале появился Фрейзер, сыгравший Рика О’Коннелла в этих лентах.
Актер был одет в кожаную куртку с белым шарфом на шее и в брюки телесного цвета. Некоторые считают, что он оделся так специально, чтобы быть более похожим на своего персонажа.
Зрители встретили актера бурными овациями. Он же рассказал им, что «Мумия» снималась в Великобритании, и они должны знать это и гордиться.
«Мы понятия не имели, какой фильм снимаем, когда снимали его. Мы не знали, будет ли это драма, или комедия, или боевик, или ужастик, или романтика… все вышеперечисленное. Мы не имели ни малейшего представления, пока фильм не прошел испытания перед британскими зрителями. Спасибо вам за это», — добавил Фрейзер.
В 2022 году актер рассказал, что не исключает возможности своего участия в четвертой «Мумии». «Я не знаю, как это будет работать. Но я открыт для этого, если кто‑то придумает правильную концепцию», — признался он.
Последним фильмом о «Мумии» с Фрейзером в главной роли была лента «Мумия: Гробница императора драконов» 2008 года. Затем, когда в 2017 году Universal перезапустила «Мумию», актер не был приглашен на съемки. Вместо него главную роль во франшизе исполнил Том Круз. Фильм провалился у критиков.
«Трудно снять такой фильм. Ингредиент, который был присущ нашей „Мумии“ и которого я не увидел в том фильме, — это веселье. Именно его не хватало в воплощении Тома Круза. Это был слишком прямолинейный фильм ужасов. „Мумия“ должна быть захватывающим аттракционом, но не ужасающим и страшным», — заметил Фрейзер.