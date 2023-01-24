Брендан Фрейзер сюрпризом посетил спецпоказ двух частей «Мумии» в Лондоне

«Мы понятия не имели, какой фильм снимаем, когда снимали его. Мы не знали, будет ли это драма, или комедия, или боевик, или ужастик, или романтика… все вышеперечисленное. Мы не имели ни малейшего представления, пока фильм не прошел испытания перед британскими зрителями. Спасибо вам за это», — добавил Фрейзер.