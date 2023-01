Группа Panic! At the Disco прекратила свое существование

Панк-рок-коллектив Panic! At the Disco появился в Лас-Вегасе в 2004 году. Его создали гитарист Райан Росс и барабанщик Спенсер Смит. Вскоре они пригласили в группу Брендона Ури и уже в 2005 году выпустили дебютный альбом «A Fever You Can’t Sweat Out». Пластинка быстро стала успешной, и артисты отправились в мировой тур.