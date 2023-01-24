Группа Panic! At the Disco прекратила свое существование

«Иногда одно путешествие должно закончиться, чтобы новое началось. Мы пытались сохранить это для себя, но некоторые из вас могли слышать… Сара и я ожидаем малыша очень скоро! Перспектива стать отцом и увидеть, как моя жена становится матерью, — это одновременно волнует и умиротворяет», — поделился Ури.