Американская группа Panic! At the Disco прекратила свое существование. Об этом заявил в соцсетях лидер коллектива Брендон Ури.
В последние годы он был единственным постоянным музыкантом бенда после того, как в 2015 году его покинул ударник Спенсер Смит, а в 2017 году — басист Даллон Уикс. Теперь же Ури решил закрыть проект из‑за беременности жены.
«Иногда одно путешествие должно закончиться, чтобы новое началось. Мы пытались сохранить это для себя, но некоторые из вас могли слышать… Сара и я ожидаем малыша очень скоро! Перспектива стать отцом и увидеть, как моя жена становится матерью, — это одновременно волнует и умиротворяет», — поделился Ури.
Музыкант отметил, что хотел бы сконцентрировать весь свой фокус и внимание на семье, в связи с чем Panic! At the Disco больше не будет существовать. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал им прощальное турне по Европе и Великобритании.
Панк-рок-коллектив Panic! At the Disco появился в Лас-Вегасе в 2004 году. Его создали гитарист Райан Росс и барабанщик Спенсер Смит. Вскоре они пригласили в группу Брендона Ури и уже в 2005 году выпустили дебютный альбом «A Fever You Can’t Sweat Out». Пластинка быстро стала успешной, и артисты отправились в мировой тур.
Состав группы часто менялся. Тем не менее Panic! At the Disco удалось записать еще шесть альбомов, последний из которых — «Viva Las Vengeance» — вышел в августе 2022 года. Его Ури создал вместе с Джейком Синклером, Майком Виолой и Бутчем Уокером.