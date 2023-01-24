ВОЗ: более 300 детей погибли в последние месяцы из‑за применения загрязненного сиропа от кашля

В ВОЗ отметили, что эти вещества могут быть смертельными даже в небольших количествах и никогда не должны содержаться в лекарствах. Каким образом они оказались в составе детского сиропа от кашля, выпущенного компаниями Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech, пока неясно.