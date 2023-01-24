ВОЗ: более 300 детей погибли в последние месяцы из‑за применения загрязненного сиропа от кашля

Более 300 детей погибли из‑за применения произведенного в Индии безрецептурного сиропа от кашля, в котором, как оказалось, содержались токсичные вещества. Об этом сообщила на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Летальные случаи из‑за использования некачественного медицинского препарата зафиксировали по меньшей мере в семи странах, в том числе Гамбии, Узбекистане и Индонезии. Большинством жертв, скончавшихся в течение последних четырех месяцев, стали дети в возрасте до пяти лет.
У них диагностировали острую почечную недостаточность. Погибшие отравились диэтиленгликолем и этиленгликолем — химическими веществами, используемыми при производстве промышленных растворителей и жидкостей против замерзания, используемых автомобилистами.
В ВОЗ отметили, что эти вещества могут быть смертельными даже в небольших количествах и никогда не должны содержаться в лекарствах. Каким образом они оказались в составе детского сиропа от кашля, выпущенного компаниями Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech, пока неясно.
Организация призвала правительства стран немедленно принять меры по предотвращению дальнейших случаев отравлений: изъять сомнительные товары из аптек и усилить надзор за рынком медицинских препаратов. В ВОЗ предупредили, что опасный сироп все еще может быть в продаже на Филиппинах, в Сенегале, Камбодже и Восточном Тиморе.