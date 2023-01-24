Бразильский коллекционер заявил, что музей в США выставляет украденный у него холст Ван Гога

Полотно было выставлено в музее со 2 октября 2022 года в рамках проекта «Ван Гог в Америке»: там показывались 74 работы из коллекции института и более 60 произведений из частных собраний. Как передает The Art Newspaper, в аннотации к «Читательнице» указано, что картину предоставил владелец из Сан-Паулу. Его личность не раскрывается.