Бразильский коллекционер заявил, что музей в США выставляет украденный у него холст Ван Гога

Бразильский коллекционер Густаво Сотер подал в суд на Детройтский институт искусств, заявив, что экспонируемая в нем картина Винсента Ван Гога «Читательница новелл» (1888) была у него украдена. О сюжете рассказывает The Collector.
Полотно было выставлено в музее со 2 октября 2022 года в рамках проекта «Ван Гог в Америке»: там показывались 74 работы из коллекции института и более 60 произведений из частных собраний. Как передает The Art Newspaper, в аннотации к «Читательнице» указано, что картину предоставил владелец из Сан-Паулу. Его личность не раскрывается.
Споры о происхождении холста разгорелись в последние недели выставки. Согласно иску Густаво Сотера, который был подан от лица его компании Brokerarte Capital, «Читательницу новелл» он приобрел в 2017 году у компании Torrealba Holdings, принадлежащей бразильскому предпринимателю Гонсало Борхесу Торреальбе.
Затем Сотер, по его словам, передал полотно неназванному третьему лицу, сохранив за собой право собственности. Согласно его оценкам, стоимость работы сейчас превышает 5 млн долларов. «Эта [неназванная] сторона скрылась вместе с картиной, и истец не знал о ее местонахождении в течение нескольких лет», — говорится в судебных документах.
В них также указано: коллекционер лишь недавно оказался в курсе, что холст передан музею во временное пользование. Сотер заявил, что картина, как он считает, задержана Детройтским институтом искусств незаконно и должна находиться в Бразилии — ей предстоит быть проданной.
Он потребовал ее возврата до окончания выставки: она, однако, закрылась 22 января — требование истца выполнено не было.
В институте, в свою очередь, сообщили, что собиратель произведений искусства не заявил о пропаже работы и не зарегистрировал ее в специальном реестре, предназначенном для утерянных художественных работ.
В июле 2022 года Госдеп предоставил неприкосновенность «Читательнице новелл» и 26 другим работам с выставки Ван Гога. Судья счел Детройтский институт искусств невиновным и предложил сторонам найти решение вне суда.
В противном случае, по его словам, суд повлиял бы на способность американских музеев собирать выставки из экспонатов со всего мира: международные институции и иностранные коллекционеры просто не стали бы временно передавать работы для экспозиций.