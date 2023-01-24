На «Амедиатеке» покажут греческий детективный сериал «Найди меня». Посмотрите его трейлер

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представит 10 февраля премьеру греческого детективного сериала «Найди меня» («Sose me»), который снял режиссер Пьеррос Андракакос. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Представители платформы называют этот сериал настоящим подарком для любителей захватывающих криминальных историй. В центре сюжета «Найди меня» будет молодая женщина по имени Николь, возвращающаяся в родной город.
Согласно синопсису, Николь приедет домой, чтобы почтить память отца, и окажется втянутой в череду пугающих событий. В городе находят убитой женщину: она утоплена, а ее глаза выколоты.
Это чудовищное преступление не единственное. В местной полиции подозревают, что в окрестностях орудует серийный убийца-женоненавистник. «Он опасен, ему нравится доминировать над женщинами», — говорит один из персонажей в трейлере.
Пока полиция пытается вычислить маньяка, в семье Николь происходит собственная трагедия: пропадает младшая сестра героини. К ее исчезновению и серии жутких убийств, как начинает казаться, может оказаться причастен любой из горожан.
Как Николь будет распутывать страшные тайны родного города и удастся ли ей вызволить сестру, станет известно из восьми эпизодов шоу. Их сняли по сценарию Андракакоса, Димитриса Симоса и Вагелиса Нассиса.
Главные роли в сериале сыграли Данай Скиади («Мертвая Европа») и Елена Мавриду («Разные берега»). Также в проекте снялись Евангелия Андреадаки, Павлос Оркопулос, Никос Георгакис, Эктор Лиацос, Иоанна Асимакопулу, Манолис Мавроматакис.