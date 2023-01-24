Реклама
Новости

В Крыму 13 улиц переименовали в честь погибших участников спецоперации

Виктория Шанина
Сегодня в 16:31

По инициативе крымского отделения партии «Единая Россия» улицам в городах и районах полуострова присвоены имена погибших участников российской спецоперации на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

На данный момент переименовано 13 улиц. Из них три — в Керчи, четыре — в Симферополе, две — в селе Партизанское и по одной — в Щелкино, Перевальном, Красноселье и Сакском районе.

«Для нас [погибшие участники спецоперации] — настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям», — пишет Константинов.

расскажите друзьям
теги
Единая Россия
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»