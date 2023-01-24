В Крыму 13 улиц переименовали в честь погибших участников спецоперации

По инициативе крымского отделения партии «Единая Россия» улицам в городах и районах полуострова присвоены имена погибших участников российской спецоперации на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
На данный момент переименовано 13 улиц. Из них три — в Керчи, четыре — в Симферополе, две — в селе Партизанское и по одной — в Щелкино, Перевальном, Красноселье и Сакском районе.
«Для нас [погибшие участники спецоперации] — настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям», — пишет Константинов.
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