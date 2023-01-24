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«Все везде и сразу», «Кит» и «Банши Инишерина»: объявлены номинанты на «Оскар-2023»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:56

Американская киноакадемия объявила претендентов на 95-ю кинопремию «Оскар». Финальный список озвучен в ходе трансляции актерами Ризом Ахмедом и Эллисон Уильямс.

За главный приз, «Оскар» за лучший фильм года, поборются «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Элвис», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган-2: Мэверик», «Женские сплетни», «Треугольник печали».

Список номинантов на «Оскар»

Лучший фильм

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Топ Ган-2: Мэверик»
  • «Женские сплетни»
  • «Треугольник печали»

Лучший режиссер

  • Дэн Кван, Дэниел Шайнерт, «Все везде и сразу»
  • Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
  • Стивен Спилберг, «Фабельманы»
  • Тодд Филд, «Тар»
  • Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»

 Лучшая женская роль

• Кейт Бланшетт, «Тар»
Ана де Армас, «Блондинка»
• Мишель Йео, «Все везде и сразу»
• Андреа Райсборо, «Ради Лесли»
• Мишель Уилльямс, «Фабельманы»

 Лучшая мужская роль

• Остин Батлер, «Элвис»
• Пол Мескаль, «Солнце мое»
• Билл Найи, «Жить»
• Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
• Брендан Фрейзер, «Кит»

Актриса второго плана

  • Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • Хон Чау, «Кит»
  • Керри Кондон, «Банши Инишерина»
  • Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
  • Стефани Шу, «Все везде и сразу»

Актер второго плана

  • Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
  • Брайан Тайри Генри, «Козуэй»
  • Джадд Хирш, «Фабельманы»
  • Барри Кеган, «Банши Инишерина»
  • Ке Хюи Кван, «Все везде и сразу»

Оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Треугольник печали»

Адаптированный сценарий

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Жить»
  • «Топ Ган-2: Мэверик»
  • «Женские сплетни»

Документальный фильм

  • «Все, что дышит»
  • «Навальный»
  • «Вся красота и кровопролитие»
  • «Огонь любви»
  • «Дом из осколков»

Анимационный полнометражный фильм

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах-2: Последнее желание»
  • «Морской зверь»
  • «Я краснею»

 Лучший международный фильм 

• «Аргентина, 1985», Аргентина
• «Близко», Бельгия
• «Иа», Польша
• «На Западном фронте без перемен», Германия
• «Тихоня», Ирландия

Лучшая операторская работа

• Роджер Дикинс, «Империя света»
• Мэнди Уокер, «Элвис»
• Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»
• Дариус Хонджи, «Бардо»
• Флориан Хоффмайстер, «Тар»

 Лучший оригинальный саундтрек

• Фолькер Бертельманн, «На Западном фронте без перемен»
• Картер Беруэлл, «Банши Инишерина»
• Джастин Гурвиц, «Вавилон»
• Джон Уильямс, «Фабельманы»
• Son Lux, «Все везде и сразу»

 Лучшая песня

• «Applause», «Теперь вместе»
• «Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик»
• «Lift Me Up», «Черная Пантера: Ваканда навеки»
• «Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»
• «This Is a Life», «Все везде и сразу»

Дизайн костюмов

  • «Вавилон»
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Миссис Харрис едет в Париж»

Звук

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган-2: Мэверик»

95-я церемония премии «Оскар» состоится 12 марта.

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