«Все везде и сразу», «Кит» и «Банши Инишерина»: объявлены номинанты на «Оскар-2023»

За главный приз, «Оскар» за лучший фильм года, поборются «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Элвис», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган-2: Мэверик», «Женские сплетни», «Треугольник печали».