«Все везде и сразу», «Кит» и «Банши Инишерина»: объявлены номинанты на «Оскар-2023»

Американская киноакадемия объявила претендентов на 95-ю кинопремию «Оскар». Финальный список озвучен в ходе трансляции актерами Ризом Ахмедом и Эллисон Уильямс.
За главный приз, «Оскар» за лучший фильм года, поборются «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Элвис», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган-2: Мэверик», «Женские сплетни», «Треугольник печали».
Список номинантов на «Оскар»
Лучший фильм
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Топ Ган-2: Мэверик»
- «Женские сплетни»
- «Треугольник печали»
Лучший режиссер
- Дэн Кван, Дэниел Шайнерт, «Все везде и сразу»
- Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
- Стивен Спилберг, «Фабельманы»
- Тодд Филд, «Тар»
- Рубен Эстлунд, «Треугольник печали»
Лучшая женская роль
• Кейт Бланшетт, «Тар»
• Ана де Армас, «Блондинка»
• Мишель Йео, «Все везде и сразу»
• Андреа Райсборо, «Ради Лесли»
• Мишель Уилльямс, «Фабельманы»
Лучшая мужская роль
• Остин Батлер, «Элвис»
• Пол Мескаль, «Солнце мое»
• Билл Найи, «Жить»
• Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
• Брендан Фрейзер, «Кит»
Актриса второго плана
- Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- Хон Чау, «Кит»
- Керри Кондон, «Банши Инишерина»
- Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
- Стефани Шу, «Все везде и сразу»
Актер второго плана
- Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
- Брайан Тайри Генри, «Козуэй»
- Джадд Хирш, «Фабельманы»
- Барри Кеган, «Банши Инишерина»
- Ке Хюи Кван, «Все везде и сразу»
Оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Треугольник печали»
Адаптированный сценарий
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Топ Ган-2: Мэверик»
- «Женские сплетни»
Документальный фильм
- «Все, что дышит»
- «Навальный»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Огонь любви»
- «Дом из осколков»
Анимационный полнометражный фильм
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах-2: Последнее желание»
- «Морской зверь»
- «Я краснею»
Лучший международный фильм
• «Аргентина, 1985», Аргентина
• «Близко», Бельгия
• «Иа», Польша
• «На Западном фронте без перемен», Германия
• «Тихоня», Ирландия
Лучшая операторская работа
• Роджер Дикинс, «Империя света»
• Мэнди Уокер, «Элвис»
• Джеймс Френд, «На Западном фронте без перемен»
• Дариус Хонджи, «Бардо»
• Флориан Хоффмайстер, «Тар»
Лучший оригинальный саундтрек
• Фолькер Бертельманн, «На Западном фронте без перемен»
• Картер Беруэлл, «Банши Инишерина»
• Джастин Гурвиц, «Вавилон»
• Джон Уильямс, «Фабельманы»
• Son Lux, «Все везде и сразу»
Лучшая песня
• «Applause», «Теперь вместе»
• «Hold My Hand», «Топ Ган: Мэверик»
• «Lift Me Up», «Черная Пантера: Ваканда навеки»
• «Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»
• «This Is a Life», «Все везде и сразу»
Дизайн костюмов
- «Вавилон»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Миссис Харрис едет в Париж»
Звук
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган-2: Мэверик»
95-я церемония премии «Оскар» состоится 12 марта.