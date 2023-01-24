Порнозвезда Эмили Уиллис снялась в фильме, который продюсирует Содерберг

Изначально Уиллис прославилась как одна из актрис в роликах студии Girls Do Porn, содатели которой попали в скандал с незаконной торговлей секс-услугами и запугиванием женщин. В отличие от многих девушек, которых студия подставила, Уиллис продолжила карьеру в порно. К настоящему моменту она успела выиграть премию AVN (аналог порно-«Оскара») и дважды становилась лучшей актрисой по версии другой престижной премии XBIZ.