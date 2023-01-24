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Порнозвезда Эмили Уиллис снялась в фильме, который продюсирует Содерберг

Семён Гудошников
Сегодня в 16:08

Порнозвезда Эмили Уиллис, которая входит в топ-5 актрис на Pornhub, сыграла одну из главных ролей в научно-фантастическом триллере «Divinity». Проект продюсирует Стивен Содерберг, режиссером выступает Эдди Алказар.

Уиллис появилась в трейлере картины, опубликованном на ютьюб-канале Алказара.

Действие «Divinity» происходит в мире, где люди обрели бессмертие, но стали бесплодны. Все благодаря сыворотке «Divinity» («Божественность»), которую изобрел один ученый.

Уиллис сыграет в картине обольстительницу по имени Никита, которая решает помочь главным героям завладеть наркотиком. Также в каст попали Белла Торн, Стивен Дорфф, Скотт Бакула и другие.

Премьера фильма прошла на кинофестивале «Сандэнс» 22 января. Позже в этом году лента должна дойти до широкого проката.

Изначально Уиллис прославилась как одна из актрис в роликах студии Girls Do Porn, содатели которой попали в скандал с незаконной торговлей секс-услугами и запугиванием женщин. В отличие от многих девушек, которых студия подставила, Уиллис продолжила карьеру в порно. К настоящему моменту она успела выиграть премию AVN (аналог порно-«Оскара») и дважды становилась лучшей актрисой по версии другой престижной премии XBIZ.

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